Происшествия

В Печорском районе выявили заросшие борщевиком и сорняками участки

На семи участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в Печорском районе, выявили нарушения земельного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Псковской области.

В августе в ходе проведения выездных обследований на семи участках сельскохозяйственного назначения государственные инспекторы ведомства выявили зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью, на одном из них был обнаружен борщевик Сосновского. Кроме того, на одном земельном участке выявлено загрязнение отходами производства и потребления: стволы, ветки деревьев, матрас, пластиковые бутылки и вёдра. Общая площадь участков, на которых были выявлены нарушения, составила 199,33 га.

Согласно выпискам ЕГРН, все 7 земельных участков сельскохозяйственного назначения принадлежат на праве собственности муниципальному образованию «Печорский район», уточнили в ведомстве.

«В сентябре в связи с выявленными нарушениями Управлением Россельхознадзора в адрес муниципального образования «Печорский район» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства», - резюмировали в региональном управлении Россельхознадзора.