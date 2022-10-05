Двое россиян задушили друга, обернули тело в пленку и спрятали в сумке

В Новосибирске задержали двух местных жителей, подозреваемых в убийстве приятеля.
Фото: РЕН ТВ
Как рассказал источник РЕН ТВ, 6 октября компания распивала алкоголь в квартире одного из домов на улице Троллейной. Когда завязалась ссора, двое мужчин задушили оппонента, обернули труп упаковочной пленкой и поместили в хозяйственную сумку.
Подозреваемых – жителей Новосибирской области 1991 и 1988 годов рождения – задержали на той же жилплощади. Злоумышленники во всем сознались, на время разбирательства их поместили в ИВС.
Ранее никто из приятелей, в том числе покойный, к уголовной ответственности не привлекался. Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении дела.