Происшествия

Неадекватный мужчина несколько часов истязал девушку

Неадекватный мужчина несколько часов истязал девушку в Екатеринбурге 8 октября. Жителей дома №52 на проспекте Космонавтов напугали «дикие женские крики», пишет E1.ru.

«Она кричала нечеловеческим голосом, что было слышно как на улице, так и на других этажах. Приехали ребята из Росгвардии. Они долго стучали и пытались вразумить дебила за дверями, что надо девушку выпустить. Он не открывал и говорил, что у нее просто истерика. А девушка просила, чтобы они ее вызволили», - рассказали соседи.

Сотрудники Росгвардии порядка 40 минут стучали в дверь. Мужчина открыл дверь только после приезда полиции. Как рассказали очевидцы, девушку вывели из комнаты и увезли. По их словам, пострадавшей было очень плохо. В полиции Екатеринбурга рассказали, что пострадавшая отказалась писать заявление на своего обидчика.

«Оба участника инцидента были опрошены. Гражданка, проживающая по указанному адресу, пояснила, что между ней и ее сожителем произошла ссора. Однако в настоящее время претензий к нему она не имеет. Жильцы квартиры были предупреждены о недопустимости нарушения общественного порядка», - прокомментировали в пресс-службе городского УМВД.