Происшествия

Россиянин избил односельчанку и зарезал ее мужа на глазах сына

Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью и покушении на изнасилование в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

В июле 2021 года в поселке Джонка Нанайского района 32-летний местный житель пришел к односельчанину и стал распивать с ним алкоголь. Супруга хозяина дома попросила гостя уйти, в ответ на это россиянин несколько раз ударил ее.

Муж попытался защитить свою жену, тогда подсудимый избил его и нанес не менее 54 ударов ножом. От полученных ран пострадавший скончался на месте. Через некоторое время в квартиру вошла родственница семьи, и россиянин попытался изнасиловать ее, однако та оказала ему сопротивление. Все это произошло на глазах у несовершеннолетнего сына убитого мужчины и его супруги.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в видел лишения свободы на 23 года.