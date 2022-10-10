Происшествия

Ревнивый рецидивист предстанет перед судом в Новосокольниках за убийство

48-летний житель Новосокольников предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следствия, 2 июня обвиняемый находился в гостях у потерпевшего в одной из деревень Новосокольнического района. В ходе застолья он, приревновав бывшую супругу к потерпевшему, схватил нож и нанёс ему четыре удара в шею и грудь, последний из которых стал смертельным. Вместе с бывшей супругой и ее подругой обвиняемый выкинул тело в канаву, где его спустя три дня нашла местная жительница.

Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый ранее уже был судим за совершение умышленных преступлений, в том числе за убийство. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для передачи в суд.

Уголовное дело в отношении двух женщин, которые помогли скрыть тело, выделили в отдельное производство. По нему проводят следствие.