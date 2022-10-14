Происшествия

Пожарные отбили от огня гаражи в Великих Луках

Бесхозное строение горело на улице Новоселенинской в Великих Луках 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: архив ПЛН

О возгорании в ведомство сообщили в 18:59. В результате пожара строение сгорело полностью. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти от распространения огня три соседних гаража.

Кроме того, в 18:32 поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на улице Пограничной в Печорах. Огонь повредил чердачное помещение и кровлю. Предполагается, что пожар случился из-за аварийного режима работы отопительной печи.

В результате оперативной работы сотрудников МЧС удалось спасти от возгорания баню и жилой дом.