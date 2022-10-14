Происшествия

Видеофакт: Ликвидация пожара в Великих Луках

Бесхозное строение сгорело на улице Новоселенинской в Великих Луках 13 октября, о пожаре стало известно в 18:59. Очевидец снял видео на месте происшествия и разместил его в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Около шиномотажки горел сарай. Вызвали пожарных, сделали всё оперативно и быстро. Спасибо, что у нас есть такие пожарные», - прокомментировал своё видео очевидец.

Ранее сообщалось, что сотрудникам пожарной охраны удалось спасти от распространения огня три соседних гаража.