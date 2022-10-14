Происшествия

Студентка ударила топором по голове бывшую подругу

Жительницу Ростова-на-Дону подозревают в покушении на убийство 17-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 12 октября подозреваемая ученица ростовского училища, действуя на почве личных неприязненных отношений, взяла топор с пожарного щита и острием топора ударила по голове 17-летнюю бывшую подругу. Девушку удалось остановить. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Подозреваемую задержали.

Уголовное зело завели по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Обстоятельства выясняют.