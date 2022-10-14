Происшествия

Россиянина насмерть переехали три машины подряд

Пешехода в Новоусманском районе Воронежа переехали три машины подряд после того, как он перешел трассу в неположенном месте. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба главного управления регионального МВД.

Согласно предварительным данным, 30-летний россиянин переходил автодорогу Воронеж - Нововоронеж на 21-м километре. Его сбил Ford Explorer, а затем переехали следовавшие за ним Chevrolet Niva и Škoda Octavia.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда врачей скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства.