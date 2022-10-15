Происшествия

Хозяйственные постройки сгорели в палкинской деревне

Хозяйственные постройки сгорели в деревне Лещихино Палкинского района 15 октября. Об этом Псковское Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 1:54. В хозяйственной постройке размером 3х5 метров огонь повредил помещение предбанника, полностью сгорели три хозяйственные постройки.

Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри бани. Пожарным удалось спасти от распространения огня несколько хозяйственных построек.