Происшествия

Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой

Пропавшую в Кургане актрису театра Ирину Голубниченко нашли мертвой после нескольких недель поисков, об этом сообщается в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким», - говорится в сообщении.

Актриса ушла из дома вечером 23 сентября, ее поиски начались спустя три дня после исчезновения, уточняют РИА Новости.

Голубниченко прослужила более 30 лет в Курганском театре драмы. Она была известна по ролям спектаклях «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Пока она умирала» и «Стеклянный зверинец». Последней ролью стала героиня Мирониха в спектакле «Последний срок» по повести Распутина режиссёра Гушанского.