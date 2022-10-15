Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Электронная транспортная накладная
новогодние корпоративы
бонусы для членов профсоюза
Господин Рейтингомер
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
штраф за обман энергетиков
Первые счета за электроэнергию
Топ клиник Пскова
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Защита от мошенников
Планы псковских либерал-демократов
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Происшествия 15.10.2022 09:200 В Псковскую область этапировали мужчину, обвиняемого в убийстве 19-летней давности 16.10.2022 10:150 Среди погибших и раненых при стрельбе на военном полигоне не было белгородцев 16.10.2022 09:540 Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой 15.10.2022 21:400 Соседка выстрелила пенсионерке в лицо из-за ссоры питомцев во время прогулки 15.10.2022 19:500 Более двух лет разыскивают пропавшего мужчину в Пскове 15.10.2022 10:222 Женщина бросила стопку в голову посетителя дедовичского кафе
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции 13.10.2022 13:230 Участник спецоперации из Пскова дал мобилизованным несколько советов 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой

16.10.2022 09:54|ПсковКомментариев: 0

Пропавшую в Кургане актрису театра Ирину Голубниченко нашли мертвой после нескольких недель поисков, об этом сообщается в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким», - говорится в сообщении.

Актриса ушла из дома вечером 23 сентября, ее поиски начались спустя три дня после исчезновения, уточняют РИА Новости.

Голубниченко прослужила более 30 лет в Курганском театре драмы. Она была известна по ролям спектаклях «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Пока она умирала» и «Стеклянный зверинец». Последней ролью стала героиня Мирониха в спектакле «Последний срок» по повести Распутина режиссёра Гушанского.

Теги: #Россия #актер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу ввести «военный налог» - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?
В опросе приняло участие 491 человек
16.10.2022, 10:340 В Псковской области возросло производство важнейших пищевых продуктов 16.10.2022, 10:150 Среди погибших и раненых при стрельбе на военном полигоне не было белгородцев 16.10.2022, 09:540 Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой 16.10.2022, 09:350 Россиян предупредили о появлении новых дорожных знаков
16.10.2022, 09:200 Лазерное шоу состоится в Пскове 16 октября 16.10.2022, 09:000 Александр Котов - дорожникам: Результаты вашей работы видит и ценит каждый житель региона 15.10.2022, 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 15.10.2022, 22:220 Мотоциклист сбил четырёх пешеходов на тротуаре в Петербурге
15.10.2022, 22:000 Соединение Луны с Марсом запечатлели в небе над Псковом 15.10.2022, 21:400 Соседка выстрелила пенсионерке в лицо из-за ссоры питомцев во время прогулки 15.10.2022, 21:200 Илон Маск заявил о высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет 15.10.2022, 21:000 Выставка «Два капитана» из «Михайловского» прибыла в новгородские Боровичи
15.10.2022, 20:400 «Она орёт, я ору»: таксист в Москве принял роды у пассажирки в машине 15.10.2022, 20:200 Уникальный поэтический вечер прошёл в псковском планетарии. ФОТО 15.10.2022, 20:070 «Эмоции природы…» и трёх «Онегиных» анонсировал Георгий Василевич на совещании с министром культуры РФ 15.10.2022, 19:500 Более двух лет разыскивают пропавшего мужчину в Пскове
15.10.2022, 19:120 Вирусолог предупредил об опасности нового вида гриппа в России 15.10.2022, 18:400 Росгвардия усилила охрану военкоматов 15.10.2022, 18:270 Футбольный клуб направит почти миллион рублей на помощь мобилизованным 15.10.2022, 18:100 Третий этап возведения храма завершился в плюсской деревне Ореховно
15.10.2022, 17:460 Нетрезвый водитель попался полицейским в Великих Луках 15.10.2022, 17:390 Небольшой дождь пройдёт в Псковской области 16 октября 15.10.2022, 17:101 Путин уполномочил ЦБ разрешать вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов 15.10.2022, 16:520 В Ленинградской области полностью перекроют движение на трассе Р-23 в направлении Пскова
15.10.2022, 16:280 Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 15.10.2022, 16:180 Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородской области 15.10.2022, 15:580 Пыталовский завод изготовил 1500 банок тушёнки для мобилизованных 15.10.2022, 15:330 Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году
15.10.2022, 15:150 Более 200 полицейских обеспечили правопорядок на футбольном матче в Великих Луках 15.10.2022, 14:530 Спрос на работников дорожного хозяйства в России вырос на 24% за год 15.10.2022, 14:350 Псковских мобилизованных пока не направляли в зону проведения СВО 15.10.2022, 14:120 «Модную выставку» открыли в Пушкинском заповеднике
15.10.2022, 13:510 Псковская область получит почти 300 млн рублей на расселение аварийного жилья 15.10.2022, 13:360 ПсковГУ снова ищет подрядчика для завершения реконструкции студенческого кампуса 15.10.2022, 13:070 В Киеве объявили воздушную тревогу 15.10.2022, 12:520 Выплаты в 50 тысяч рублей псковские мобилизованные начнут получать с 15 октября
15.10.2022, 12:490 Женщина за рулём Hyundai Solaris насмерть сбила мальчика на электросамокате в Петербурге 15.10.2022, 12:370 Среди мобилизованных нашлись двое, которые распространяли неправду - псковский губернатор 15.10.2022, 12:210 В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки 15.10.2022, 12:030 Творог с фекальными бактериями выявили в Псковской области
15.10.2022, 11:450 Вечер осенней поэзии Геннадия Кононова пройдёт в Пскове 15 октября 15.10.2022, 11:250 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке у «Акваполиса» в Пскове 15.10.2022, 11:070 «Мы всё сделаем и приедем домой»: мобилизованные продолжают боевую подготовку. ВИДЕО 15.10.2022, 10:470 Необычный поэтический вечер ждёт посетителей планетария в Пскове 15 октября
15.10.2022, 10:310 В музее-заповеднике «Михайловское» родился жеребёнок 15.10.2022, 10:222 Женщина бросила стопку в голову посетителя дедовичского кафе 15.10.2022, 10:080 Всемирный день мытья рук отмечают 15 октября 15.10.2022, 10:070 Хозяйственные постройки сгорели в палкинской деревне
15.10.2022, 10:020 В Острове устанавливают причину гибели собаки в зооприюте 15.10.2022, 09:400 Два сеанса лазерного шоу пройдут в Пскове 15 октября 15.10.2022, 09:200 В Псковскую область этапировали мужчину, обвиняемого в убийстве 19-летней давности 15.10.2022, 09:000 Какие выплаты положены мобилизованным
15.10.2022, 08:400 Первый случай заражения гриппом H3N2 выявили в России за осень 15.10.2022, 08:200 Воздушная тревога объявлена по всей Украине - СМИ 15.10.2022, 08:000 «Золотые джазовые стандарты» в Пскове с Игорем Скляром. ФОТОРЕПОРТАЖ 14.10.2022, 22:571 Псковичей приглашают принять участие в «Неделе здоровья»
14.10.2022, 22:350 Выставка фотографа Татьяны Андрияновой пройдет в псковской библиотеке 14.10.2022, 22:222 Псковичи смогут оценить работу МЧС по борьбе с коррупцией 14.10.2022, 21:580 В жестоком убийстве малолетней россиянки подозревают ее несовершеннолетнюю сестру 14.10.2022, 21:520 Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов
14.10.2022, 21:451 О «подводных камнях» при работе в Интернете напомнили псковичам 14.10.2022, 21:370 Около 40 великолучан стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады 14.10.2022, 21:360 Псковичам рассказали, как получить выписку об отсутствии недвижимости 14.10.2022, 21:340 Капитальный ремонт завершили в двух великолукских школах
14.10.2022, 21:300 Делегация Псковской области посетила международный форум «Дорога 2022» в Казани 14.10.2022, 21:190 Ревнивец-убийца осужден в Псковской области 14.10.2022, 21:081 До миллиона рублей могут получить псковичи на реализацию своих проектов 14.10.2022, 21:060 Псковские росгвардейцы стали призерами межведомственного турнира по волейболу
14.10.2022, 21:031 МегаФон развернул 4G для строителей медицинского центра международного уровня 14.10.2022, 20:560 Дмитрий Шахов пообщался с мобилизованными псковичами в Тверской области 14.10.2022, 20:361 Памятник «забытому полководцу» предлагают установить в Пскове 14.10.2022, 20:203 Директору великолукской школы запретили собирать деньги с родителей на нужды класса
14.10.2022, 20:140 Умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» 14.10.2022, 20:020 Соглашения о сотрудничестве подписаны в рамках встречи городов-побратимов России и Белоруссии в Пскове 14.10.2022, 19:4710 В ЛДПР прокомментировали петицию о канонизации Жириновского как пророка 14.10.2022, 19:350 Игорь Скляр дает в Пскове джазовый концерт
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru