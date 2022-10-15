Происшествия

Среди погибших и раненых при стрельбе на военном полигоне не было белгородцев

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в воинской части региона произошел теракт. Раненым оказывают помощь. Белгородцев среди них нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Совершён террористический акт. Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и всё необходимое у нас есть. Хотел выразить всем семьям погибших соболезнования», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением тех объектов, которые получили повреждения в последнее время.

Напомним, что двое граждан одной из стран СНГ совершили террористический акт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. 11 человек погибли, 15 с ранениями различной тяжести были госпитализированы.