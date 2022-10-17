В России лифт насмерть придавил человека

Лифт насмерть придавил мужчину в многоэтажном жилом доме на Свободном проспекте на востоке Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мужчину насмерть придавал лифт, его тело обнаружено в лифтовой шахте на минус первом этаже.
На данный момент личность погибшего устанавливается. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
По информации прокуратуры Москвы, мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение.