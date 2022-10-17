Происшествия

В России лифт насмерть придавил человека

Лифт насмерть придавил мужчину в многоэтажном жилом доме на Свободном проспекте на востоке Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчину насмерть придавал лифт, его тело обнаружено в лифтовой шахте на минус первом этаже.

На данный момент личность погибшего устанавливается. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

По информации прокуратуры Москвы, мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение.