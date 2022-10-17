Происшествия

Поезд насмерть сбил мальчика на переезде в одном из городов России

Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил 13-летнего мальчика. ЧП произошло на станции Северка. Подросток оказался на железнодорожном переезде в час ночи. Как рассказали в школе, в которой учился ребенок, он пошел провожать друга, который гостил у него. Вместе со школьниками были родители, сообщает E1.ru.

«Это произошло с субботы на воскресенье. Они переходили переезд, он регулируемый, и семафор горел красным. Но они пропустили один поезд и пошли. А там ехал еще один — встречный. Ситуация совершенно нелепая была. Переезд был закрыт, зачем они пошли - непонятно», - рассказали изданию в школе, где учился погибший.

Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет на транспорте. В ведомстве рассказали, что выясняют обстоятельства гибели мальчика.