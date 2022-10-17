Происшествия

Бездомный порхович украл у дачников пуховик

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж имущества на территории Бежаницкого и Порховского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В селе Славковичи Порховского района в дачном доме, принадлежащем жителю Санкт-Петербурга, выставили окно и взломали запоры двери. Из дома похитили мужской пуховик, электрочайник, болгарку и удлинитель. По предварительным данным, причинённый ущерб составил 10 тысяч рублей.

Подозреваемый - 41-летний безработный мужчина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый. Часть похищенного изъята. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В поселке Бежаницы 5 октября в гараже у дома в переулке Ивановском сорвали навесной замок. Из помещения украли точильный станок и инструменты. Причинённый ущерб составил 11 тысяч рублей. В совершении этой кражи подозревается безработный ранее судимый местный житель 1957 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъяли. Ведётся следствие.