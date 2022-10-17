Происшествия

Безработный ограбил женщину на улице в Пскове

Безработный мужчина отобрал сумку с деньгами у псковички 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, около 19:00 на улице Экипажа Гудина злоумышленник с применением насилия открыто похитил сумку с деньгами у 40-летней женщины, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отдела полиции по городу Пскову провели оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Пскова 1988 года рождения, ранее судимый и за грабеж. Похищенное изъяли.

В отношении подозреваемого в настоящее время возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).