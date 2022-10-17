Происшествия

Ссора мужчин закончилась убийством в Новосокольниках

59-летнего жителя Новосокольнического района заключили под стражу. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

14 октября с 13.00 до 21.00 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в одной из квартир в Новосокольниках. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он взял нож и ударил им потерпевшего в грудь, причинив ранение, которое обусловило наступление смерти на месте преступления.

Суд установил, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе в 1988 году за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Срок меры пресечения в виде заключения под стражу - 13 декабря включительно. Постановление в законную силу пока не вступило.