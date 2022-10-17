Происшествия

Два человека погибли, 15 пострадали при падении самолета в Ейске

Как минимум два человека погибли и еще 15 пострадали при падении военного Су-34 в Ейске, сообщили в главном управлении МЧС. По сообщению Telegram-канала Baza, погибших трое и 12 пострадавших.

По информации Telegram-канала 112, жильцов горящей многоэтажки эвакуируют в ближайшую гостиницу и детский лагерь - всего около 350 человек. Президент Владимир Путин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. На место поручили отправить губернатора Кубани, главу МЧС и министра здравоохранения.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета Су-34 в Ейске, сообщают «Ведомости».

«Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе также уточнили, что военные следователи уже устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.