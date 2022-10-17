Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртных напитков

Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртных напитков 17 октября, в тот же день в Великих Луках они поймали великолучанина за кражу продуктов питания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в 10:20 поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Советской Армии в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 29-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

А в Великих Луках в магазине на улице Клевцова сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.