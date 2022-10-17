Происшествия

Двое подростков заживо сожгли пенсионерку

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью пожилой женщины в Алапаевске Свердловской области. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Вечером 16 октября в правоохранительные органы города Алапаевска поступило сообщение о том, что у дома по улице 40 лет Октября обнаружено тело местной жительницы 1953 года рождения со следами насильственной смерти в виде многочисленных травм и ожогов. На женщину напали двое подростков 16 и 12 лет. Мотивы и точные обстоятельства убийства выясняются.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью).

Решают вопрос об избрании в отношении старшего из несовершеннолетних меры пресечения. Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.