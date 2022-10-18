Происшествия

Псковичей предупредили о неблагоприятном явлении 19 октября

Днём 19 октября по юго-восточным районам Псковской области ожидаются сильные дожди, сообщает псковский гидрометцентр.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Жителям города рекомендуют воздержаться от поездок и, по возможности, оставаться в квартире или на работе. В случае, если во время дождя оказались на улице, необходимо укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня затопления.

Водителям следует перепарковать автомобили из низинных мест, не оставлять их на стоянках в тех местах, которые часто подтапливаются.

«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101"», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.