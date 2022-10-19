Происшествия

Великолучанин устроился на работу в магазин, чтобы его обокрасть

Великолучанин устроился на работу в магазин, чтобы его обокрасть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

39-летний горожанин в августе устроился продавцом в магазин. Отработав несколько дней стажером, мужчина решил похитить из кассы магазина все денежные средства, заработанные за смену сотрудниками. Воспользовавшись отсутствием на местах работников магазина, он открыл кассовый аппарат и украл 31000 рублей. Деньги он позднее потратил на спиртное.

Уголовное дело направили в суд, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.