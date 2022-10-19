Происшествия

Росгвардейцы поймали великолучанина, подозреваемого в избиении

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

18 октября в 13:00 находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку о том, что правоохранительные органы разыскивают гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений мужчине.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых 42-летний местный житель был задержан.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.