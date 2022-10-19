Происшествия

Судимая за убийство жительница Пыталово ограбила собутыльницу

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району по «горячим следам» раскрыли грабеж, совершенный в отношении местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пыталово 17 октября во время распития спиртного одна из участниц застолья ограбила собутыльницу на 15 тысяч рублей. Потерпевшая, как она полагала, для большей надежности хранила эти деньги у себя в носке. С похищенным злоумышленница скрылась, часть денег потратила на алкоголь.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась безработная жительница Пыталовского района 1988 года рождения, ранее уже судимая за убийство. Она дала признательные показания.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Проводится расследование.