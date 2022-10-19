Происшествия

Великолукские пенсионеры перевели мошенникам почти полмиллиона рублей

Двое пожилых жителей Великих Лук и Великолукского района поддались на уловки мнимых правоохранителей и лишились своих сбережений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителю Великолукского района 1954 года рождения 17 октября позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с банковского счета, он настоятельно рекомендовал собеседнику срочно перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионер доверился незнакомцу и перевел на указанный счет 415 тысяч рублей.

По аналогичной преступной схеме 18 октября мошенники пытались завладеть сбережениями 62-летней великолучанки. Она успела перевести через банкомат на «безопасный счет» 45 тысяч рублей. Женщина намеревалась перечислить еще большую сумму, но ее вовремя отговорили.

Потерпевшие обратились за содействием в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела.