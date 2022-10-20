Происшествия

Девочку доставили в больницу после пожара в псковской многоэтажке

Два человека пострадали при пожаре в доме №16 на улице Шестака в Пскове 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гласного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании сообщили в 5.15. В многоквартирном семиэтажном жилом доме на 1 этаже в трехкомнатной квартире в комнате выгорел диван, огонь повредил стену. При пожаре пострадали мужчина 1980 года рождения, его доставили в Псковскую городскую больницу, и девочка 2009 года рождения, её отвезли в Детскую областную клиническую больницу.

По предварительной информации, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Спасти удалось трёх людей, один из них - ребёнок 2009 года рождения, а также квартиру.

В 20.09 стало известно о возгорании на улице Докучаева в Кунье. Сгорел жилой дом, предварительная причина – неосторожное обращение с огнём при курении владельца дома. Спасти от огня удалось три хозяйственных постройки.

Ещё один пожар в жилом доме произошёл в 22.01 на улице Горького в Невеле. Сгорела сажа в дымоходе. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.