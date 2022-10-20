Происшествия

«Всё сгнило к чертям»: псковские волонтёры пытаются спасти потерявшего глаза котёнка

Псковские волонтёры пытаются спасти потерявшего глаза котёнка, которого нашли на Завокзалье в Пскове. Об этом сообщила зоозащитница Юлия Риттер на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Риттер

«Состояние "ужас" - это мягко говоря. И это я даже не про глаза, которых нет. Я так надеялась, что под "грязюльками" просто сильное воспаление, но, к сожалению, всё сгнило к чертям», - рассказала волонтер.

Она отметила, что котенок весит меньше 200 грамм, и сейчас операцию делать нецелесообразно, так как он может не выжить. Зооволонтеры планируют отловить остальных котят. Как пояснила псковичка, если удастся приручить диких котят, то в дальнейшем им будет подыскиваться новый дом, а если нет, то после стерилизации их выпустят обратно.

Кроме того, на содержании волонтера также находится котенок-подросток с рваной раной и переломом.

«Перелом правой лапы в районе локтя, лапка не разжимается полностью, без операции можно обойтись. Скорее всего, тогда останется пожизненная хромота. Но операцию я не буду делать по той причине, что котёнок истощён, и в таком состоянии очень опасно давать анестезию, хромота не стоит жизни, я не хочу рисковать», - рассказала Юлия Риттер.

Частная передержка, которую содержит волонтер, принимает самых тяжелых подопечных с улиц. Зоозащитница лечит бездомных животных, стерилизует их и пристраивает по возможности в новый дом. Сейчас приют-передержка нуждается в помощи.

По вопросам помощи приюту можно позвонить по телефону: 8 953 215 15 69.