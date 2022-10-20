Происшествия

Двое мужчин ограбили прохожего в Великих Луках

Серебряную цепочку и телефон отобрали у молодого человека в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Ночью 16 октября на проспекте Гагарина у 25-летнего молодого человека неизвестные лица с применением насилия открыто похитили сотовый телефон и серебряную цепочку.

Сотрудники ведомства установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Великих Лук 1980 и 1999 годов рождения. Похищенное изъяли.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.