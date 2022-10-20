Происшествия

Псковича признали виновным в покушении на убийство шурина

Псковича отправили в колонию за покушение на убийство брата супруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Ранее неоднократно судимый 65-летний местный житель в ходе застолья 26 декабря 2021 года в одной из квартир на улице Леона Поземского в городе Пскове поссорился с братом супруги. В этот момент он схватил с подоконника молоток и множество раз ударил им по голове и руке, которой мужчина пытался закрыться. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Убийство не удалось совершить из-за вмешательства очевидца.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.