Происшествия

Двум заблудившимся грибникам в Плюсском районе помогли выйти из леса

Двум заблудившимся жителям Плюсского района спасатели помогли выбраться из леса 20 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

20 октября в лесу в районе населенного пункта Плюсса потерялся мужчина. На поиски выехали спасатели. Благодаря использованию СГУ (сигнальное громкоговорящее устройство) спасатели помогли мужчине сориентироваться и выйти из леса.

Кроме того, в 22:21 от МО МВД России «Стругокрасненский» в МЧС поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков женщины, потерявшейся в лесном массиве вблизи деревни Лышницы Плюсского района. По состоянию на 22:55 поисковые работы были завершены, она вышла из леса самостоятельно на звук сирены пожарного автомобиля.