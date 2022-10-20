Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу косметики

Росгвардейцы задержали в Пскове и Опочке подозреваемых в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» 20 октября в 15:20 поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Там росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который пронес через кассовый узел косметику на сумму более 2000 рублей, не заплатив за неё.

В тот же день в Опочке в магазине на улице Гагарина сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.