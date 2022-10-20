Происшествия

«С подстриженными в мясо когтями»: волонтёры спасают выброшенного котёнка в Пскове

Зооволонтёры нашли котёнка в Пскове с травмами, полученными в результате жестокого обращения. Питомец лежал под окном дома №28 на улице Конной - он не мог встать и дрожал, сообщила зоозащитница Юлия Риттер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Риттер

«Есть следы жестокого обращения, рядом с котёнком были капли крови, это от подстриженных в мясо когтей. Видимо, сразу после стрижки когтей котёнок был выкинут в окно (это догадки, что произошло на самом деле, мы уже не узнаем...)», - написала зоозащитница.

Котёнка на передержку взяла девушка, которая и нашла его. Ему поставили капельницу, вывели из шокового состояния и сделали анализы крови.