Происшествия

Житель опочецкой деревни обокрал местную церковь

Жителя Опочецкого района подозревают в краже ящика с пожертвованиями из церкви. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Глубокое Опочецкого района вечером 19 октября из помещения церкви Казанской иконы Божией Матери украли металлический ящик с пожертвованиями. В нем находилось 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции искали злоумышленника с применением служебно-розыскной собаки. Им оказался безработный местный житель 1979 года рождения, ранее судимый за кражи.

В настоящее время металлический ящик обнаружен и изъят, а похищенные деньги, как выяснилось, мужчина потратил на собственные нужды. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Проводится расследование.