Происшествия

Трое грабителей напали на школьника в Петербурге ради 1500 рублей

Трое молодых людей напали на школьника с пневматическим пистолетом в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации, молодые люди несколько раз выстрелили в сторону подростка из пневматического пистолета, а потом заставили с помощью мобильного телефона перевести им деньги - 1500 рублей, пишет «Фонтанка».

В правоохранительные органы обратился отец мальчика. Пострадавший запомнил, что у одного из злоумышленников волосы были бледно-желтого цвета, у второго - черные, а третий был рыжим.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.