Происшествия

Квартира в жилом доме выгорела из-за неосторожного курения в Себежском районе

Квартира в жилом доме выгорела из-за неосторожного курения в деревне Кузнецовка Себежского района 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 5.41 дежурному сотруднику МЧС поступил вызов о пожаре на улице Народной, 22. В одноэтажном четырехквартирном жилом доме огонь повредил двухкомнатную квартиру №2, также кровлю над ней на площади 5 квадратных. метров.

Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнём при курении. Пожарным удалось спасти многоквартирный жилой дом.