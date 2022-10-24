Происшествия

Островский школьник расписал стену дома аэрозольной краской и убежал от очевидцев

Островский школьник расписал стену дома аэрозольной краской и убежал от очевидцев. Запись об этом разместили в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте»

Скриншот: «Подслушано в Острове» / «ВКонтакте»

«В микрорайоне Острова-3 был замечен хулиган, рисующий на подъезде жилого дома», – говорится в посте.

Подписчики сообщества в комментариях сошлись во мнении, что «являть свои "таланты" не следует на чужих заборах, либо панелях домов, обезображивая их вид никчёмными "иероглифами" из хулиганских побуждений».



«Пусть дома на обоях рисует: и ему хорошо, и родителям в радость», – отметила местная жительница.