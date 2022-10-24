Происшествия

Свыше трех миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области

Жители Пскова, Великих Лук и Гдовского района лишились денег после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким псковичам, великолучанам и жителю Гдовского района позвонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими, а также сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредитов, доступа к личному кабинету клиента или списания имеющихся сбережений, они завладели деньгами жителей области на общую сумму свыше трех миллионов рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела, ведется следствие.