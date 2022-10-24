Происшествия

Петербурженка ударила ножом пинавшего котёнка сожителя

Жительница Кировского района Петербурга оказалась на скамье подсудимых после того, как встала на защиту котёнка. О приговоре 24 октября сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Подсудимая проживала совместно с потерпевшим на протяжении 3,5 лет в коммунальной квартире, в которой они занимают одну комнату. Утром, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ее сожитель решил заняться воспитанием их котенка. После начал, швырять его, пинать, бить головой.

Девушка сделала мужчине замечание и попросила прекратить, поскольку опасалась того, что тот может причинить вред питомцу, из-за чего развязался конфликт. В ходе конфликта сожитель девушки схватил ее за волосы, а она взяла находящийся рядом нож. Изначально обвиняемая хотела припугнуть потерпевшего, но в итоге нанесла ему удар в левое бедро.

Когда она поняла, что произошло, то сразу же вызвала скорую помощь, пыталась остановить кровь, применила нашатырный спирт, чтобы потерпевший не терял сознания. Также пояснила, что сама она алкогольные напитки не употребляет, потерпевшему принесла свои извинения, осуществляла за ним уход как в больнице, так и дома, они примирились и продолжают жить вместе, с их котенком ничего не произошло, он уже вырос и продолжает проживать вместе с ними. Нож, которым девушка нанесла удар, изъяли.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с аналогичным испытательным сроком.