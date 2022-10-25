Происшествия

Трое мужчин ограбили магазин в Великих Луках

Росгвардейцы задержали троих жителей Великих Лук, которые вынесли из торгового зала спиртные напитки и скрылись. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания Росгвардии «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Гражданской сработала кнопка тревожной сигнализации. Продавцы торговой точки пояснили, что трое молодых людей открыто похитили из торгового зала спиртные напитки, после чего скрылись.

Получив приметы граждан, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия. Подозреваемых в итоге задержали. Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции.