Происшествия

Невельчанин проник в дом и обокрал спавших хозяев

Житель Невеля через окно проник в частный дом и похитил у спавших хозяев телевизор для последующей продажи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража случилась вечером 19 октября. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1994 года рождения. Ранее подозреваемый уже привлекался за другие противоправные деяния подобного рода.

Похищенный телевизор обнаружили и изъяли. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).