Происшествия

Экс-заключенный вернулся к пожилому обидчику в Бежаницком районе и забил его до смерти

Расследование уголовного дела об избиении пожилого мужчины со смертельным исходом завершили в Бежаницах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

13 мая обвиняемый, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за избиение 63-летнего потерпевшего, в результате чего последнему диагностировали перелом челюсти, находясь в состоянии алкогольного опьянения вновь пришел к нему домой в поселке Красный Луч Бежаницкого района с целью выяснения отношений в связи с ранее затаенной обидой.

В результате конфликта он снова избил потерпевшего, нанеся ему множество ударов кулаками в область головы, после чего с места преступления скрылся. На следующий день тело потерпевшего обнаружили в доме с черепно-мозговой травмой, которая обусловила наступление смерти.

Следователи совместно с полицейскими собрали доказательства, изобличающие скрывшегося мужчину, и в тот же день задержали его.

Уголовное дело направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.