Происшествия

ФСБ задержала в Екатеринбурге подростка за подготовку атаки на школу

В Екатеринбурге ФСБ и полиция задержали 14-летнего ученика лицея № 128. У него изъяли травматический пистолет и нож. Перед этим в чате одного из мессенджеров школьник рассказал о своих планах напасть на одноклассников и потом покончить с собой.

Фото: E1.ru

«Весь день вчера у школы дежурила полиция. Подростка сдали сами дети, которые увидели его сообщение. Он в целом благополучный, но мама воспитывает его одна и мало уделяла сыну внимания. Его задержали у него дома и пока поместили в психиатрическую больницу, будут проверять на вменяемость», - рассказал E1.RU один из родителей.

В сообщении школьник рассказал, что ненавидит всех. Написал, что «завтра будет веселый день и многих не станет», в том числе и его самого, а также попросил у всех прощения.

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В СКР, ФСБ и УМВД пока официально не комментируют ситуацию. В городском департаменте образования подтвердили, что инцидент был, но также не стали его комментировать.