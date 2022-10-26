Происшествия

Зарастающий земельный участок сельхозназначения выявили в Порховском районе

Россельхознадзор обнаружил зарастающий земельный участок сельскохозяйственного назначения с отходами лесозаготовки в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В сентябре Россельхознадзор провел выездное обследование земельного участка в Порховском районе, предназначенного под сельскохозяйственные угодия – пашня, сенокосы, пастбище. В ходе выезда инспектор установил, что 90% участка зарастает кустами и сорняками, а следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. Также на участке вырубили часть леса, и оставили отходы от вырубки на месте.

В октябре Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выдало правообладателю земельного участка предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований по содержанию участка сельскохозяйственного назначения.

Собственнику предложили очистить угодья от многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительности, загрязнений отходами лесозаготовки, а также ввести земельный участок в сельскохозяйственных оборот.