Происшествия

Россиянин растлил пятилетнюю соседку, предложив конфеты

Житель подмосковного Орехова-Зуева заманил в квартиру 5-летнюю соседку и совершил с ней действия сексуального характера. Мать девочки пыталась высвободить ребенка, но ей это удалось не сразу, сообщает «МК».

По информации издания, 51-летний безработный сосед позвал девочку в гости, предложив ей конфеты. Мать ребенка с этим соседом была знакома на протяжении долгого времени. Раньше он работал фитнес-тренером, но последние несколько лет был безработным. Отзывался на просьбы о помощи, хорошо общался как с дочкой, так и сыном, описала их взаимоотношения женщина.

Когда ребенок уже зашла в квартиру, мужчина запер дверь. Женщина позвонила в полицию и пыталась открыть дверь самостоятельно, но спустя какое-то время дверь открылась. Мать ребенка сразу заметила, что у девочки не заправлена майка.

«Дочка рассказала, что мужчина лез целоваться и дотрагивался до тела. После стуков он отвел ее на кухню, дал печенье и открыл дверь. Ранее ничего подобного за ним не замечали», - комментирует издание.

Возбуждено уголовное дело статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемый находится в полиции.