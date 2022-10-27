Происшествия

Полицейские и спасатели искали троих подростков в палкинском лесу

Троих заблудившихся подростков искали в Палкинском районе 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

От МО МВД РФ «Печорский» поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков троих подростков (2006, 2007, 2007 годы рождения). Они потерялись в лесном массиве вблизи деревни Лоси.

В 21:50 для оказания помощи выехали силы и средства 22-й пожарно-спасательной части. В 22:10 поисковые работы завершились, потерявшихся нашли полицейские.