Происшествия

Пскович сломал плечо пенсионерке за ее решение проветрить подъезд

Пскович случайно сломал плечо пенсионерке, толкнув ее за решение проветрить подъезд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Молодому человеку не понравилось, что женщина 1935 года рождения открыла дверь в подъезд и положила камень, чтобы проветрить его. Решив проучить женщину, мужчина толкнул ее. Пенсионерка не удержалась и упала, получив перелом плечевой кости, в результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль.