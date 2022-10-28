Происшествия

Более 2 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, Стругокрасненского и Куньинского районов поддались на уловки мошенников и лишились более 2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В последние дни нескольким жителям области звонили неизвестные, которые чаще всего представлялись сотрудниками банков. Они заявляли, что некие злоумышленники пытаются незаконно оформить на них кредиты или осуществить несанкционированное списание денег с их счетов. Чтобы предотвратить это, мошенники предлагали незамедлительно перевести денежные средства на «безопасный счет».

Потерпевшие не досчитались в общей сложности 2 млн 425 тысяч рублей. Когда потерпевшие убедились, что их обманули, обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются.