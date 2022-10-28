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Безработный мужчина незаконно зарегистрировал россиянку в Опочецком районе

Безработный мужчина 1985 года рождения незаконно зарегистрировал россиянку в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина фиктивно поставил на регистрационный учет гражданку Российской Федерации без ее фактического пребывания по месту регистрации в одной из деревень. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили, что за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ предусмотрена уголовная ответственность (статья 322.3 УК РФ).