Происшествия

В горах российского региона разбился мотодельтаплан

Мотодельтаплан разбился в Республике Адыгея, при падении транспортное средство загорелось, погибли два человека.

«Сегодня в 11 часов 10 минут в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о том, что в МО "Майкопский район", автодорога станица Даховская - плато Лаго-Наки, произошло падение мотодельтаплана», - сообщили РИА Новости со ссылкой в ГУ МЧС по региону.

По прибытии экстренных служб было установлено, что при падении на землю произошло возгорание транспортного средства. Погибли два человека, добавили в пресс-службе.