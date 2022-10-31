Происшествия

Свыше 6 тысяч россиян потерялись в лесах за грибной сезон

С начала лета этого года в природной среде заблудились свыше 6 тыс. человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Нашли живыми более 5 тысяч.

С 1 июня этого года в отряд поступило 6216 заявок на поиск пропавших в природной среде, найдены живыми 5084 человека, погибшими — 513 человек, рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». До сих пор не найдены 338 человек.

«За этот период поступало 685 заявок на поиск несовершеннолетних в природной среде», — добавили в отряде.

За этот же период в прошлом году в отряд поступило 6795 заявок на поиск пропавших в природной среде. Тогда 5519 удалось найти живыми, 729 — погибшими, 289 до сих пор не найдены.

Кроме того, тогда же было 706 заявок на поиск несовершеннолетних в природной среде.

Особенностью этого года стало позднее начало грибного сезона, добавил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Стандартный грибной сезон заканчивается примерно в двадцатых числах сентября, самый пик — после 10 сентября, в 20-х числах он затухает. Сейчас прошло прилично времени, а мы имеем грибной сезон в полный рост. Люди ходят в лес, есть множество тяжелых поисков одновременно — по три, по пять в сутки на один регион, где люди пошли за грибами», — поделился он.

Поздний грибной сезон, по его словам, означает, что и ночи стали холоднее. А это понижает шансы найти заблудившихся живыми и здоровыми.